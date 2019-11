NBA, intervista a Danilo Gallinari dopo il ko vs. Clippers

Danilo Gallinari per Sky Sport. Partiamo dal finale: 7 secondi sotto di uno, avevi la palla in mano. Cosa hai provato a fare e come è stato il tiro? “Ho visto che nessuno mi marcava quando poi hanno fatto fallo, però dopo la chiamata è stata cambiata. Comunque la giocata era per avere la palla in punta e poi giocare il pick and roll con Steven. Ha fatto un ottimo blocco, sono uscito completamente libero. Pensavo... l'ho vista bene... l'ho visto bene il tiro, però peccato sia uscito”. Che partita è stata? Avete lottato fino in fondo, avete subito tanto Montrezl, che tu conosci bene. “Sì, è stata una partita sempre un po' punto a punto. Non ci sono stati sprazzi dove magari andavamo sopra noi o sopra loro di tanti punti. È stata sempre una partita punto a punto e sono stati più bravi loro alla fine a portarla a casa”. Come l'avevate preparata, difensivamente soprattutto? Perché i Clippers hanno tante armi. “Sicuramente quella di stare attenti ai loro realizzatori, mettere due giocatori sulla spalla il più possibile su Lue e Paul George. È quello che abbiamo fatto. Secondo me abbiamo fatto un'ottima difesa. Offensivamente con un ritmo migliore potevamo segnare un po' di più”. La tua partita non è stata fortunata, possiamo dire. Il tiro non è entrato. Erano tutti buoni tiri. Come mai? Ti dai una spiegazione? “Bisogna buttarla dentro. Non è entrata, ma fortunatamente ci sono tante partite da giocare. Domani ce n'è un'altra molto importante, quindi bisogna solo buttarla dentro”. Com'è giocare con Chris Paul? Che vantaggi ti dà? “Quello che ha sotto controllo tutto il campo sempre; devi essere sempre pronto perché in qualsiasi momento può arrivarti la palla. È un giocatore che sa giocare benissimo il pick and roll, sa leggere benissimo le difese, quindi rende tutto molto più facile”. Tante palle perse questa sera, 15. Come mai? È stata un po' la vostra pecca? “Sì, è stato... dovevamo... siamo stati più bravi altre volte in altre partite. Purtroppo è andata così stasera”.