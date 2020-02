NBA, intervista con il coach dei Toronto Raptors

Un anno davvero incredibile per lei con la vittoria coi Toronto Raptors e con la Spagna, infatti qua era nominato proprio per due squadre della stessa categoria. Sì, è stata una cosa… È successo come a Scorsese e alla fine avevo due nomination e… però abbiamo preso questo premio alla carriera, che ovviamente è un riconoscimento molto prestigioso. Chiaro che sono state due squadre che hanno fatto qualcosa di grandioso. Toronto è la prima squadra non americana a vincere la NBA, la nazionale spagnola a vincere un campionato del mondo in cui i migliori pronostici ci vedevano sulla quarta, quinta posizione. Posso solo peggiorare, come si suol dire. C'è appena stato l’All Star Game in America e non può non andare un pensiero quello che è successo a Kobe [Bryant]. Il grande ricordo mio, l’ultimo, proprio il giorno in cui abbiamo vinto il campionato del mondo, quando venne a farmi i complimenti in un italiano perfetto, col quale si esprimeva ogni volta che ci vedevamo, anche in maniera molto… che dimostrava di aver seguito con molta attenzione la competizione. Rimpiangeva che non ci fosse stato Pau Gasol infortunato, che era il suo grande amico. Insomma, una vicinanza di un grandissimo che ti dà la dimensione veramente di una grandezza superiore a quello a cui siamo normalmente abituati.