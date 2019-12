Blair a Sky: "Che gara con Miami, peccato aver perso"

Per Sky Sport, NBA con Joseph Blair, Assistant Coach di Brett Brown dei Philadelphia 76ers. Joseph, partiamo dalla fine: la rimessa che avete eseguito era quello che volevate, con l'ultimo tiro di Harris dall'angolo libero, per vincere? Direi che è stato un ottimo tiro. Abbiamo avuto un'opportunità di vincere, purtroppo non è entrato. Ha avuto una serata difficile, ogni tanto succede purtroppo. Il fallo su Butler, che ha dato il vantaggio: era bravo lui a cercarsi i falli o era anche quella una fischiata? Ovviamente non è quello che volevamo. Però è un giocatore con tanta esperienza, possiamo solo avere pazienza. Sicuramente non voleva farlo. Purtroppo il basket è così. Qualche volta va bene, altre va male. Senti, una partita incredibile, giocata veramente con grande intensità. Avete controllato molto bene Adebayo e Nan. Dove è stata la chiave, dove potevate vincerla? Perché a un certo punto sembrava vinta. In difesa dovevamo fare meglio, abbiamo tanti tiratori che veramente sono bravissimi a tirare da tre, lo abbiamo dimostrato verso la fine. Nel terzo quarto però abbiamo tirato proprio male. Abbiamo attaccato la zona abbastanza bene, purtroppo la palla non è entrata in canestro e questo ha cambiato un po' il nostro gioco. Delle ultime dieci, cinque vinte e cinque perse: forse sotto le aspettative? Come pensate di uscire da questo momento di flessione? L'importante è imparare da ogni partita e andare avanti, non stare a lamentarsi degli errori. Bisogna sempre guardare avanti. Il campionato è ancora lungo, abbiamo ancora molte partite da giocare, tante cose possono cambiare. Bisogna tenere la testa e lavorare sodo. Ultima domanda: molti minuti in panchina, alla fine, per Horford, quindi giocate piccole: è una scelta tecnica, oppure era una gestione della stanchezza, del carico di lavoro? Burke stava giocando benissimo, quindi era difficile toglierlo dal campo; abbiamo dovuto sacrificare qualcuno per lasciare lui in campo. Purtroppo è stato Al, però Burke ha giocato benissimo stasera. Perfetto, grazie mille. In bocca al lupo.