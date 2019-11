Belinelli a Sky: “Kawhi da MVP, noi poco Spurs nel gioco”

Marco Bellinelli per Sky Sport, prima sconfitta dell'anno degli Spurs. Partita combattuta, alla fine, i Clippers ne avevano di più possiamo dire. Beh, diciamo che sì, è stata una partita combattuta fino alla fine, anche se abbiamo commesso tanti errori durante la partita, soprattutto, alla fine. Loro ovviamente hanno una stella che è Kawhi, che ha fatto una partita strepitosa. È stato molto aggressivo oggi in partita, ha segnato tantissimi punti, ha cercato di coinvolgere anche i compagni. Quindi no, bisogna dar credito a loro, sicuramente hanno giocato una buona partita. Noi dobbiamo giocare da Spurs, nel senso secondo me ci deve essere più gioco di squadra, ma sicuramente non è neanche facile vincere partite in trasferta, però ci dobbiamo assolutamente migliorare e pensare già alla partita di domani contro Golden State. Siete stati bravi a non mollare mai sotto i colpi dei Clippers. Nel quarto quarto eravate lì fino in fondo, alcune palle perse, sanguinose alla fine vi hanno condannato. La partita si può riassumere così. Sì, direi di sì, direi che abbiamo perso tantissimi palloni. Ai primi due quarti se non sbaglio eravamo a otto palle perse. Terzo quarto anche, quarto anche. Quindi sicuramente le palle perse hanno inciso molto. Imparare dagli errori sicuramente e cercare di già domani contro Golden State di fare meglio. Parliamo della tua partita. È un momento dove il tiro non sta entrando dato che ovviamente salta all'occhio è l'uno su 11 da 3 dall'inizio dell'anno. Cosa vuol dire? C'è, nel senso, devo essere aggressivo, quindi sicuramente devo continuare ad essere aggressivo, cercare di prendere i miei tiri, prima o poi entrerà. Questa cosa non mi spaventa. Cercherò di non pensarci troppo. Ci sono già passato in questa situazione, è solo l'inizio della stagione, quindi cerchiamo di stare positivi e già domani cercare di essere ancora più aggressivi, sicuramente allenarsi di più, cosa che faccio, e prima o poi la palla diciamo tornerà a entrare dentro. Sicuramente tu sei passato da situazioni del genere, la forza mentale è una delle tue caratteristiche che ti hanno spinto in tutta la tua carriera. Cosa puoi dare? Popovich ti usa nei momenti caldi, anche oggi tutto il quarto quarto se stato in campo. Devo cercare io nei minuti che mi concede di fare cose positive, sicuramente di essere aggressivo in attacco cercare ovviamente di realizzare. Non sta andando così nelle prime partite, oggi anche e mi prendo la responsabilità ovviamente, cercherò di fare meglio dalla prossima. Tu ci hai giocato, Kawhi Leonard è oggi il miglior giocatore in NBA. Ricorda un po' Kobe per come attacca forse. Sì, è fortissimo. Io ho avuto la possibilità di averlo nel 2014, ha fatto un miglioramento incredibile, ha molto più fiducia in se stesso, è difficile da marcare. È veramente forte. Una battuta finale, fa un po' impressione vedere Tim Duncan in panchina. Com'è con voi, tu ci hai giocato ovviamente. Beh è molto bravo, sicuramente è una persona di un'impronta importate vederlo in panchina come assistente, quindi si comporta veramente bene con noi cerca di aiutarci. Quindi è veramente un onore averlo come, io l'ho avuto come giocatore e vinto un titolo con lui, ovviamente averlo come assistente è una cosa stupenda.