Dal 23 al 24: l'ossessione per Jordan che ha ispirato Kobe

Se lo ha ispirato, come immagino, Michael Jordan, l'ispirazione era perfetta. Ma non basta questo. Poi bisogna andare in campo e fare le cose che abbiamo visto essere sostanzialmente uguali. Non lo ha ispirato, lo ha ossessionato è una cosa molto diversa. È diverso. Non lo ha ossessionato in senso negativo, lo ha ossessionato in senso positivo. Cioè lui ha soggiogato l'intera sua esistenza all'obiettivo di superare Michael Jordan, che è un obiettivo che non si può dare in natura, perché quello ha rappresentato Jordan nella sua epoca storica, per bello o per brutto che sia, non si può fare. Però, ve lo dovete far spiegare e adesso lo facciamo spiegare da Matteo che cosa significhi eseguire una quantità di gesti così molteplice non pressoché identici, identici. Identici perfettamente rispetto al tuo modello. Se pensate che basti guardare un video, tornare indietro, cogliere due aspetti, prendere la palla provare dieci minuti in palestra, spero e credo che Matteo non mi contraddica se dico che state sognando. Assolutamente sì. Questa clip in particolare a me fa venire la pelle d'oca, perché è totalmente sovrapponibile come gesto, ma quando parli di totalmente sovrapponibile, parlo anche di centimetri di come è su un piede, di come muove le spalle, di come muove il polso e la mano. Questo vuol dire che era quello l’esempio ma non ha cercato di imitarlo, ha lavorato affinché quel gesto non era totalmente uguale, poiché l'effetto fosse lo stesso. Questo è ovvio, perché quando hai quel talento, ma lì vuol dire che si è guardato, perché ripeterlo da solo, tu non hai la percezione se lo stai facendo uguale. Vuol dire che si è fatto filmare, ha cominciato a riguardarsi e a riguardarsi e la maniera ossessiva è proprio quella, cioè il fatto che sia totalmente identico. Fisicamente si possono assomigliare i giocatori. Sì, ma non basta. Ma non basta. Per essere così uguale vuole vuol dire che sei malato.