NBA, Gallinari a Sky: "L'Italia è un pensiero quotidiano"

Ospite di #CasaSkySport in collegamento da Oklahoma City, Danilo Gallinari ha parlato della situazione che sta vivendo negli States con la sospensione del campionato NBA: “Qui sto bene, ma il pensiero per i miei parenti in Italia è purtroppo quotidiano. La situazione qui è in stallo, anche se ci si sta accorgendo che bisogna prendere provvedimenti per il coronavirus"