NBA Highlights: Houston-Golden State Gara-6 113-118

Prestazione straordinaria dei campioni in carica, che senza Kevin Durant sbancano Houston grazie ai 33 punti di Steph Curry (tutti nel secondo tempo) e i 27 di Klay Thompson. Delusione enorme per i texani, a cui non bastano i 35 di James Harden e i 27 di Chris Paul per forzare gara-7