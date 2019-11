NBA Highlights: tutte le partite della notte (26 novembre)

L'MVP dei Milwaukee Bucks fissa il suo nuovo massimo in stagione e trascina Milwaukee nell'ottavo successo in fila. Striscia identica per i Lakers, che vincono a San Antonio grazie ai 33 e 14 assist di James. Solo panchina per Belinelli, che resta a guardare il match per 48 minuti. Gallinari e Paul guidano la rimonta di OKC contro Golden State. Embiid chiude con 0 punti a referto per la prima volta in carriera nella sfida persa nel finale a Toronto. Carmelo Anthony vince la prima gara con Portland segnando 25 punti