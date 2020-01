NBA, intervista esclusiva a Sergio Scariolo

Con coach Sergio Scariolo per Sky Sport NBA. Coach tre mesi di campionato, diversi infortuni importanti. Come diciamo, come avete risposto agli infortuni di Van Vliet, Lauri, Pau Gasol. In effetti considerando anche che la nostra è una squadra relativamente corta, rispetto ad altre, sui nostri competitor senza una lista troppo lunga di giocatori con un alto livello di esperienza, di talento, in effetti non siamo quasi mai riusciti ad avere una squadra al completo e abbiamo avuto un po' di irregolarità nei risultati dovuto anche a questo. Però siamo contenti perché abbiamo tenuto botta. Abbiamo vinto partite importanti, siamo riusciti, stiamo riuscendo a mantenere una posizione di alto livello anche, forse, più in là di quelli che potevano essere i pronostici della vigilia. Senza contare questa serie di infortuni, per cui in generale abbastanza bene. I nuovi giocatori che si sono affacciati alla ribalta con prestazioni interessanti, qualcuno anche abbastanza giovane. Quindi in generale un bilancio positivo. Un aggiornamento sulle possibili date di rientro degli infortunati. Non è immediato il rientro per nessuno di loro. Forse Pau è quello un po' più vicino. Gli infortuni muscolari invece vanno trattati con più cautela per cui Pascal e Martin ne hanno ancora per un po'. Quindi la vita senza Kawhi Leonard: vi aspettavate di essere a questo punto, siete oltre le aspettative? Anche alla luce degli infortuni che quelli, - ovviamente, non erano previsti. - Avevamo fiducia perchè soprattutto c'è un nucleo di giocatori abbastanza importante che torna dall'esperienza vincente dell'anno scorso quindi crea, anche a livello di mentalità, di coesione, una compattezza che va più in là del talento, più in là delle prestazioni individuali dell'uno o dell'altro. Da un lato avevamo fiducia che l'esperienza vincente, il fatto di avere un nucleo di giocatori che è rimasto con noi, potesse essere positivo e potesse aiutarci nei risultati. Dall'altro canto effettivamente siamo stati tartassati dagli infortuni più di quanto potessimo aspettarci, più di quello che è normale nella media di una competizione come nell'NBA dove gli infortuni sono all'ordine del giorno. Il rendimento è stato superiore alle aspettative. Considerando tutto, credo che siamo più su di quanto ci aspettavamo. Il lascito di Kawhi Leonard in termini di esempio per questo gruppo è ancora determinante - anche adesso che non c'è più oppure...? - Senz'altro individualmente molti giocatori hanno imparato. Kawhi è un giocatore non solo fortissimo per il suo talento, ma anche molto solido, molto serio, molto... Un buon esempio in generale per i giocatori più giovani. Non ha grilli per la testa, non ha un atteggiamento negativo, un giocatore che... molto concentrato sul resto della squadra, sulla vittoria più che sulla prestazione individuale anche se poi le sue prestazioni individuali contribuiscono molto alla vittoria. Questo è sicuramente un'eredità che più di un giocatore ha fatto sua. Però poi bisogna resettare e guardare avanti. Questo è quello che abbiamo fatto, Noi quel giorno siamo una squadra completamente diversa, abbiamo girato pagina e non guardiamo tanto indietro. Il cielo sopra Siakam, nel senso: quali sono i suoi limiti verticali, diciamo, dove può arrivare veramente questo giocatore, può diventare la superstar assoluta di questo gruppo? Assolutamente. Tutto può farlo. Che sia lui il primo ad avere questa ambizione di non fermarsi, di puntare continuamente a migliorare le cose che può ancora migliorare, che sono diverse, a guardare alla sua eccellenza come obiettivo e non a mantenere una posizione prestigiosa che si può dire ha già raggiunto. È in una posizione nella quale molti giocatori si sono fermati, in pochi hanno fatto un ulteriore salto di qualità per passare dall'essere grandi giocatori a superstar. Il vostro rapporto con la comunità dei tifosi di Toronto dopo la vittoria del titolo è cambiato? Il rapporto della franchigia, con la comunità dei tifosi. Sono più vicini, c'è ancora l'hockey che predomina? - hanno maggiori aspettative? - L'hockey già l'anno scorso era sempre lè, ma Toronto è diventata una città di pallacanestro e lo era anche prima di vincere il titolo. La vittoria del titolo ha creato una comunione ancora più forte però tutta la stagione scorsa è stata fantastica, sempre tutto esaurito, un interesse crescente non solo a Toronto, ma in tutto il Canada Senz'altro la vittoria del titolo ha rinforzato tutto ciò, però non c'è dubbio che bisogna rinforzare, mantenere, creare questi vincoli anche con tante iniziative che la squadra e la comunità mettono in atto in maniera regolare per consolidare del tutto questa fusione, questa comunità. Grazie mille coach e in bocca al lupo.