NBA, le parole di Marco Belinelli dopo il ko vs. Lakers

Marco Belinelli per Sky Sport, commento alla sconfitta degli Spurs pesante in casa dei Lakers. Abbiamo giocato contro una squadra nettamente più forte di noi, abbiamo fatto molta fatica fin dall'inizio, abbiamo segnato pochi punti nei primi due quarti, hanno difeso benissimo su DeMar e su Aldridge, quindi pochi punti dalla panchina, non è una sorpresa nel senso che loro siano i primi nella West, secondo me è la squadra che vincerà il titolo. Noi ovviamente dobbiamo sicuramente giocare meglio, passarci la palla in attacco, sicuramente aiutarci di più in difesa, i soliti problemi che abbiamo ultimamente. Il dato dei rimbalzi lega sempre 58 rimbalzi a 38. Insomma, la partita è stata proprio dominata da loro, dall'inizio alla fine, quindi, LeBron ha fatto nel quarto quarto, 4 o 5 bombe di fila, quindi è stata incontenibile, sono una squadra fortissima. I tue minutaggi sono sempre strani ultimamente, ti ha messo in campo a 3 minuti dalla fine del terzo quarto, non ti ha più tolto e ha risposto alla grande con 11 punti, perfetto con tre su tre. Non è facile, veramente bisogna essere forti mentalmente, cercare di pensare positivo e andare avanti. Io cerco di essere pronto quando chiama il mio nome. Quanto è frustrante una situazione del genere, ovviamente, da veterano ne ha viste di ogni, quindi sei abituato però quant' è difficile. Tu dici che serve gran forza mentale. Difficile, perché ovviamente penso e spero di poter stare in campo e dare il mio contributo, quando questo non è possibile, ovviamente se giù di morale, se molto nervoso. Bisogna continua a lavorare, faccio un sacco di lavoro extra, lavoro sui pesi e passo tante sedute di tiro, quindi cerco anche un può di distrarmi e passare tempo con la mia famiglia, con la mia ragazza, quindi, come dicevo prima, rimanere positivi è la cosa importante. Tu, ovviamente, sei fuori dai giochi, non può saperlo, ma, ovviamente in due giorni c'è la Trade Line, la domanda è d'obbligo: Ti aspetti qualcosa? Pensi che possa succedere qualcosa? Gli Spurs di solito non fanno. Questo è un grandissimo punto interrogativo, come dicevi giustamente, i San Antonio in passato non hanno mai fatto o si sono mossi sul mercato nel periodo di febbraio, però è un mondo stranissimo perché non si sa mai quello che può capitare, quindi vedremo veramente fino a giovedì quello che può succedere.