NBA, Melli a Sky: "Panchina? Speravo non succedesse"

Al termine della sconfitta dei suoi New Orleans Pelicans sul campo dei Lakers, Nicolò Melli ha fatto il punto sulla sua stagione a Skysport.it dopo la settima panchina nelle ultime undici gare: "Non fa piacere, ma sapevo che sarebbe potuto succedere. Devo solo farmi trovare pronto per quando ci sarà un’opportunità, se ci sarà". [Intervista di Zeno Pisani | Video di Sheyla Ornelas]