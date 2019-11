NBA, Scariolo a Sky: "Futuro? Ascolto tutto senza ansia"

“Sergio Scariolo per Sky Sport. È stata una partita particolare, c'è un dato che salta alla mente: 66 rimbalzi a 38 per i Clippers. Avete difeso e raddoppiato Kawhi portando Kawhi a 2 su 11”. “Sembrava l'assedio di Fort Apache realmente. Si è fatto male subito Anunoby, quindi alle assenze già importanti che avevamo si è sommata quella di un giocatore importantissimo, soprattutto proprio per il suo impatto fisico sulle partite. Però abbiamo tenuto botta molto bene, anche oggi la nostra panchina ha dato un grande contributo. Sinceramente siamo andati molto al di là delle aspettative, cioè non c'è una spiegazione logica nell'essere riusciti a competere praticamente fino all'ultimo minuto con un avversario che in questo momento ha tanto più di noi. Però abbiamo difeso, fin quando abbiamo avuto benzina siamo riusciti anche a fare delle cose abbastanza logiche in attacco. Poi chiaramente è arrivato il momento che ormai raschiavamo il fondo del barile”. “Come mai avete deciso di raddoppiare Kawhi, per togliergli la palla dalle mani?”. “Beh, è stata una scelta azzeccata. Ovviamente Kawhi è un giocatore che può far vincere le partite da solo. L'abbiamo pagato un po' per gli assist che ha fatto, è riuscito a mettere la palla nelle mani dei compagni per canestri facili, però era l'unica maniera che avevamo per competere e per poter arrivare alla fine in partita. Direi che, ecco, ci ha fatto qualche danno più..., non dico più del normale perché è un grande giocatore, però di quello che avremmo potuto magari riuscire ad evitare nel primo tempo, però in generale credo che ci siamo difesi bene”. “Ho una curiosità personale: l'anello di campione NBA e la medaglia che ha vinto ai mondiali dove li tiene, li tiene a casa o li ha messi in banca?”. “Sono assieme, dormono assieme. Abbiamo un sacco di gente che viene a casa, abbiamo avuto tante visite, per cui l'abbiamo tenuta fuori ancora un po', però adesso va in una cassetta di sicurezza di corsa”. “L'ultima domanda: Sergio Scariolo che obiettivo si è dato nell'NBA? Lei pensa, ovviamente guarda ad un lavoro di aid-coach in futuro o vive una stagione dopo l'altra? Si è dato un limite temporale diciamo?” “Cerco di non farmene uno stress, un'angoscia. Sono contento di avere un grande lavoro da aid-coach con la nazionale spagnola, sono contento del ruolo che ho qui, non ho assolutamente nessuna fretta né ansia. Poi se arriverà un'offerta, una chiacchierata, la faremo, ma onestamente senza nessuna pressione perché probabilmente sarebbe come rovinarsi una grandissima esperienza che viceversa sto facendo con grande entusiasmo e anche con grandi soddisfazioni, per cui andiamo avanti così”.