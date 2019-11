NBA, Sergio Scariolo dopo la vittoria sui Lakers

“Sergio Scariolo per Sky Sport. Possiamo definirla una vittoria sorprendente? Questo è quello che pensano i Lakers. Dal lato Toronto invece?”. “Beh, anche noi siamo..., non dico..., ovviamente giochi sempre per vincere e hai fiducia, anche perché la nostra è una squadra compatta, con una buona mentalità, che ha saputo anche mettere a buon frutto l'esperienza vincente dell'anno scorso per unire in maniera speciale i giocatori. Però ovviamente 43 punti dalla panchina in un giorno in cui ci mancano 3 dei primi 8 giocatori di rotazione, con un contributo importantissimo da parte dei giocatori giovani, che non hanno ovviamente fino adesso giocato molti minuti, è incoraggiante perché abbiamo davanti qualche settimana ancora in questa situazione, diciamo, specialmente corta. E anche per noi allenatori probabilmente è uno spunto, una spinta, per meglio dire, per poter avere fiducia nei nostri giocatori giovani e contare con loro un pochino di più nelle prossime partite”. “La chiave è stata nel secondo tempo. Il primo tempo i Lakers sembravano in controllo, nel secondo tempo avete ribaltato completamente giocando anche piccoli e andando ad attaccare tanto il ferro. Di cosa avete discusso negli intervalli?”. “Io onestamente anche nel primo tempo avevo la sensazione che ci saremmo giocati la partita perché gli accoppiamenti erano abbastanza positivi. Abbiamo fatto qualche aggiustamento per cercare di levare Pascal Siakam dalla marcatura di Anthony Davis forzando dei cambi che potevano convenirci di più. Siamo stati un pochino più aggressivi nell'attaccare la zona, l'area, con azioni, con tagli, siamo andati a rimbalzo d'attacco e sicuramente abbiamo difeso bene sugli esterni loro. Ci ha fatto qualcosa Davis soprattutto tirando da fuori. LeBron è stato contenuto abbastanza bene. I punti di Daniels e di Bradley del primo tempo ci avevano fatto male, non si sono ripetuti e quindi in generale siamo cresciuti, diciamo, da tutte e due le parti del campo”. “Il vostro record adesso è 7-2. All'inizio dell'anno in tanti vi davano anche fuori dai Playoff. Vi è servito quasi come stimolo?”. “Non ne abbiamo parlato tanto, anche perché io credo che un pronostico che ci veda fuori dai Playoff sia un pronostico insensato. E' chiaro che non siamo la squadra profonda dell'anno scorso, non abbiamo Kawhi che è una stella tremenda, di grande dimensione eccetera, però, insomma, da qui a vederci fuori dai Playoff..., non è arrivato neanche a costituire un punto di motivazione perché non abbiamo neanche dato troppa retta a tutte queste cose. Noi siamo convinti che facciamo un buon lavoro dalla porta della nostra facility verso il dentro. Quello che succede, che si dice fuori ci interessa relativamente”. “Due parole. Domani giocate con Kawhi Leonard. Vi è venuto a salutare, l'avete sentito in questi giorni?”. “Kawhi a parte che è un avversario e ovviamente queste cose non si fanno tanto, sopratutto nell'NBA che è particolarmente attenta e rigorosa a queste cose. Chiaramente domani lo vedremo prima della partita e ci saluteremo con affetto. D'altronde è un giocatore che ci ha dato molto. Credo che lui sappia anche che ha avuto anche tanto dalla nostra squadra, in tutti i sensi. E quindi, insomma, è stato un arrivederci, un addio con grande cordialità. Ovviamente ci sarebbe piaciuto che fosse rimasto, però abbiamo capito la sua scelta, è tornato a casa sostanzialmente. Sta facendo molto bene coi Clippers, non avevamo dubbi. Diciamo che una forma anche di come gestirlo dal punto di vista sia tecnico che fisico l'abbiamo anche un po' mostrata l'anno scorso, vedo che stanno seguendo questa linea e quindi gli auguriamo ovviamente che vada bene, magari possibilmente non domani nella partita contro di noi”.