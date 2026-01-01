NBA, 36 punti e 11 triple per Champagnie contro New York

Se i San Antonio Spurs sono riusciti a prendersi la rivincita della sconfitta in finale di NBA contro i New York Knicks è grazie anche alla serata assolutamente magica di Julian Champagnie. L’esterno dei nero-argento infatti ha realizzato la sua miglior prestazione in carriera con 36 punti a fine partita, frutto di un incredibile 11/17 da tre punti che rappresenta un nuovo record nella storia della franchigia, polverizzando le 9 di Chuck Person quasi esattamente 28 anni fa (era il 30 dicembre 1997). .