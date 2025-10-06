LeBron James annuncia la "Second Decision": il video

Con un video di pochi secondi sui social, LeBron James ha annunciato la sua “Second Decision” per martedì 7 ottobre alle 18 italiane, definendola come “La decisione di tutte le decisioni”. Nel video James indossa di nuovo una camicia a quadretti rossi come nella famigerata “Decision” del 2010 con cui annunciò il suo passaggio ai Miami Heat, in una palestra vuota in compagnia di un’altra persona. In molti sui social si chiedono se possa trattarsi dell’annuncio del suo ritiro a fine stagione, visto anche il contratto in scadenza con i Los Angeles Lakers.