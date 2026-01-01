NBA, Anthony Edwards va in spogliatoio prima della fine

Dopo aver segnato 30 punti in poco più di tre quarti, Anthony Edwards ha sfogato la sua frustrazione dopo essere stato sostituito insieme agli altri titolari, complice il -29 accumulato fino a quel momento dai Minnesota Timberwolves in casa degli Atlanta Hawks. Edwards, nativo della Georgia e particolarmente carico per la sua gara “di casa” davanti a parenti e amici, ha prima lanciato un asciugamano e poi ha preso la via degli spogliatoio a partita non ancora finita, senza più tornare in panchina. “Ovviamente era frustrato per la prestazione, come è giusto che sia, ma doveva rimanere coi suoi compagni e tifare per loro in panchina” ha detto coach Chris Finch dopo la partita.