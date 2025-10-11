NBA, Wembanyama fa già paura, e che alley-oop con Harper

Victor Wembanyama è sceso in campo solamente nel primo tempo della sfida agli Utah Jazz in preseason, ma gli è bastato per segnare 22 punti con 7 rimbalzi e 6/10 al tiro. Il momento più spettacolare è arrivato quando ha chiuso un alley-oop alzato da Dylan Harper, seconda scelta assoluta all’ultimo Draft al suo debutto in maglia Spurs dopo l’operazione al pollice del mese scorso. “Avrei dovuto tirargliela molto più in alto” ha ammesso Harper dopo la partita. “È strano: pensi di avergliela tirata troppo alta, poi lui la prende e ti dici ‘Potevo metterla più su’. Bisogna alzarla dove nessun altro può arrivare a parte lui”.