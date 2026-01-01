Iperestensione al ginocchio per Wembanyama, ma sta bene

00:00:15 min
|
5 giorni fa

Momenti di puro terrore per i tifosi dei San Antonio Spurs e per gli appassionati di pallacanestro quando Victor Wembanyama si è accasciato a terra all’inizio del quarto periodo contro i New York Knicks. Il fenomeno francese, dominante fino a quel momento con 31 punti e 13 rimbalzi in 24 minuti, nella lotta per prendere posizione sotto canestro è stato colpito da un avversario e ha subito una torsione al ginocchio sinistro che ha fatto temere per il peggio. Lui stesso però rientrando in spogliatoio ha detto ai tifosi ad alta voce “Sto bene, sto bene” ed è rientrato in panchina per seguire da vicino i compagni di squadra, pur senza tornare in campo per precauzione. “Volevo tornare in campo, mi hanno trattenuto” ha detto dopo il match. “È stata solo una iperestensione di lieve entità: domani faremo tutti gli esami per essere sicuri, ma mi aspetto di essere in campo alla prossima partita”.

