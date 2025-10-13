Olivier Sarr segna sulla sirena e batte il fratello Alex

La prima sfida ufficiale da avversari della loro vita tra i fratelli Sarr — Alex, sophomore in rampa di lancio agli Washington Wizards, e Olivier, veterano a caccia di un contratto in NBA — si è risolto in favore del più anziano dei due. Olivier ha infatti convertito il buzzer beater della vittoria per i Toronto Raptors contro gli Wizards, facendosi trovare al ferro per ricevere la rimessa e riuscendo ad appoggiare al tabellone pur avendo solo 8 decimi di secondo per riuscirci. Una grande giocata festeggiata da tutti i suoi compagni che sono entrati in campo — e chissà, forse sotto sotto anche da Alex, contento che il fratellone a caccia di un contratto si sia tolto almeno questa soddisfazione.