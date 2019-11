Presentata la mascotte dei Mondiali di sci di Cortina 2021

Si chiama "Corty" ed è il tradizionale simbolo di Cortina: uno scoiattolo. Ha fatto la sua apparizione alla Fiera Ski-Pass di Modena iniziando così un viaggio di promozione in giro per la Coppa del Mondo. "Corty" avrà il compito di far conoscere ancora meglio la perla delle Dolomiti, con l'aiuto dei due ambasciatori ufficiali dei Mondiali 2021: Sofia Goggia e Kristian Ghedina.