Tokyo 2020, proposta di spostare maratona e marcia a Sapporo

Allarme caldo per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli ultimi Mondiali di atletica di Doha hanno fatto da insegnamento, dopo le scene alle quali abbiamo assistito, i molti malori di atleti in gara collassati dal caldo torrido. Il CIO corre ai ripari e propone di spostare a Sapporo le gare olimpiche della maratona e della marcia, con temperature meno calde. Ma restano i problemi climatici per gli altri sport a Tokyo