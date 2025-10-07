Buonfiglio: "A Milano-Cortina Italia non farà la comparsa"

00:04:26 min
|
21 ore fa
CLIP TIME-LAPSE COSTRUZIONE VILLAGGIO OLIMPICO_5546637CLIP TIME-LAPSE COSTRUZIONE VILLAGGIO OLIMPICO_5546637
olimpiadi
Il time-lapse della costruzione del Villaggio olimpico
00:01:24 min
| 7 giorni fa
COLL PIERANTOZZICOLL PIERANTOZZI
olimpiadi
Milano-Cortina, conferenza comitato esecutivo Cio: il punto
00:03:27 min
| 18 giorni fa
CONF COVENTRY CIOCONF COVENTRY CIO
olimpiadi
Presidente Cio: "Nostro compito è di unificare i popoli"
00:01:24 min
| 18 giorni fa
PILLOLA COVENTRY VILLAGGIO OLIMPICOPILLOLA COVENTRY VILLAGGIO OLIMPICO
olimpiadi
Coventry: "La stuttura sarà ancora più bella con gli atleti"
00:01:19 min
| 19 giorni fa
INTV MALAGO'INTV MALAGO'
olimpiadi
Malagò: "Villaggio Olimpico un'eredità per l'Italia"
00:01:28 min
| 20 giorni fa
OTO MALAGO'OTO MALAGO'
olimpiadi
Malagò: "Sicurezza delle piste? Anche in allenamento"
00:05:42 min
| 21 giorni fa
CONF VERNIER MILANO CORTINACONF VERNIER MILANO CORTINA
olimpiadi
Varnier "Il 4 dicembre via al viaggio della Fiamma Olimpica"
00:01:33 min
| 21 giorni fa
MALAGO'MALAGO'
olimpiadi
Malagò: "Con Armani identificati anche a livello sportivo"
00:10:59 min
| 1 mese fa
SRV LAUREUS CHARITY NIGHT_0255723SRV LAUREUS CHARITY NIGHT_0255723
olimpiadi
Laureus, la Charity Night 2025 a Milano
00:03:13 min
| 1 mese fa
olimpiadi milano cortina 2026 medaglieolimpiadi milano cortina 2026 medaglie
olimpiadi
Olimpiadi Milano Cortina 2026: svelate le medaglie
00:02:22 min
| 2 mesi fa
INTV PELLEGRINIINTV PELLEGRINI
olimpiadi
Olimpiadi 2026, Pellegrini: "Bello presentare le medaglie"
00:04:07 min
| 2 mesi fa
intervista francesca porcellatointervista francesca porcellato
olimpiadi
Olimpiadi 2026, Porcellato: "Voglia di altre medaglie"
00:03:33 min
| 2 mesi fa
