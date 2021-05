Tutto è pronto a Kazan per l'ultimo Grand Slam di judo prima dei Giochi di Tokyo: è un torneo molto importante, perché assegna punti pesanti in chiave qualificazione olimpica. L'Italia partecipa con una squadra numerosa, un mix di giovani di talento e atleti di grande esperienza: sono 15 in totale gli azzurri in gara, con 8 uomini e 7 donne. Presente anche il nostro campione olimpico in carica, Fabio Basile. Le finali del torneo saranno trasmesse da mercoledì 5 a venerdì 7 maggio in diretta dalle 16 su Sky Sport Collection. Vediamo una piccola anteprima con questa clip….