Da giovedì 18 a sabato 20 febbraio Tel Aviv ospiterà il primo Grand Slam di judo del 2021: le finali del torneo saranno trasmesse tutti i giorni in diretta dalle 16 su Sky Sport Arena (canale 204). In palio punti importanti per la qualificazione all'Olimpiade di Tokyo. L'Italia partecipa con 15 azzurri: una Nazionale composta da un mix di giovani talentuosi (come la 17enne Veronica Toniolo) e atleti di grande esperienza (come il campione olimpico Fabio Basile).