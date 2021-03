Tutto è pronto ad Antalya per il quarto Grand Slam di judo del 2021, torneo che assegna punti pesanti in chiave qualificazione olimpica per Tokyo. L’Italia partecipa con una squadra numerosa, un mix di giovani di talento e atleti di grande esperienza: sono 17 in totale gli azzurri in gara, con 8 uomini e 9 donne. Presente anche il nostro campione olimpico in carica, Fabio Basile. Le finali del torneo saranno trasmesse da giovedì 1° aprile a sabato 3 aprile in diretta dalle 16 su Sky Sport Collection. Vediamo una piccola anteprima con questa clip….