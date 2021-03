Tutto è pronto a Tbilisi per il terzo Grand Slam di judo del 2021, torneo che assegna punti pesanti in chiave qualificazione olimpica per Tokyo. L’Italia partecipa con una squadra numerosa, un mix di giovani di talento e atleti di grande esperienza: sono 11 in totale gli azzurri in gara, con 7 uomini e 4 donne. Presente anche la nostra campionessa europea in carica, Odette Giuffrida. Le finali del torneo saranno trasmesse da venerdì 26 a domenica 28 marzo su Sky Sport Collection.