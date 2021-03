A un anno esatto dal rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha preso il via da Fukushima il viaggio della fiaccola olimpica, in una cerimonia più contenuta e senza pubblico a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Il viaggio si concluderà con l'arrivo della torcia allo Stadio Olimpico di Tokyo, in tempo per l'avvio dei Giochi previsto per il 23 luglio. .