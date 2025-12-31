Chiudi Menu
Olimpiadi
Mattarella: "Sport ha contribuito a crescita del Paese"
00:00:52 min
|
6 giorni fa
olimpiadi
Fontana: "Rammarico per non gareggiare in pista lunga"
00:05:35 min
| 10 ore fa
olimpiadi
Milano-Cortina, gli obiettivi dei fratelli Sighel
00:06:18 min
| 12 ore fa
olimpiadi
Nadalini: "Nel nostro gruppo siamo come fratelli"
00:05:42 min
| 14 ore fa
olimpiadi
Fontana: "Speriamo di vivere insieme tante emozioni"
00:01:50 min
| 15 giorni fa
olimpiadi
Brignone: "Obiettivo essere ai Giochi, manca ancora tanto"
00:03:13 min
| 15 giorni fa
olimpiadi
Buonfiglio: "Orgoglioso di avere così tanti campioni"
00:04:00 min
| 15 giorni fa
olimpiadi
Milano-Cortina, Mattarella consegna tricolore al Quirinale
00:01:58 min
| 15 giorni fa
olimpiadi
Mattarella: "Importante messaggio pace, vi auguro successi"
00:07:36 min
| 15 giorni fa
olimpiadi
De Silvestro: "12 anni fa cambiava mia vita"
00:02:09 min
| 15 giorni fa
olimpiadi
Mazzel: "Che orgoglio, ripaga di tanti sacrifici"
00:01:46 min
| 15 giorni fa
olimpiadi
Brignone: "Grazie a chi mi ha aiutato in questo sogno"
00:01:32 min
| 15 giorni fa
olimpiadi
Mosaner: "Onoreremo il paese più bello del mondo"
00:01:37 min
| 15 giorni fa
