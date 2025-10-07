Padel, Dal Pozzo: "Ogni partita un'esperienza in più"

00:01:35 min
|
19 ore fa
COLL PADELCOLL PADEL
padel
Milano Premier Padel, il Ct Ferrari: "Siamo molto uniti"
00:04:43 min
| 1 giorno fa
giorgio armani minuto silenzio EA7 World Legends Padel Tourgiorgio armani minuto silenzio EA7 World Legends Padel Tour
padel
Giorgio Armani ricordato all'EA7 World Legends Padel Tour
00:00:23 min
| 1 mese fa
CR7 PADELCR7 PADEL
padel
Padel Bordeaux, sale sulla macchina e poi... imita CR7!
00:00:35 min
| 3 mesi fa
PREMIER PADEL TOUR 3° GIORNATAPREMIER PADEL TOUR 3° GIORNATA
padel
Premier Padel Tour 2025: il programma della 3^ giornata
00:02:10 min
| 3 mesi fa
COLL LUPI PADELCOLL LUPI PADEL
padel
Premier Padel Tour 2025, il programma della 2° giornata
00:02:30 min
| 3 mesi fa
STUP CONFERENZA ITALY MAJOR OK_4022297STUP CONFERENZA ITALY MAJOR OK_4022297
padel
Presentato l'Italy Major Premier Padel: ci sarà Errani
00:03:20 min
| 4 mesi fa
BELA PADELBELA PADEL
padel
Il saluto a Belasteguin: anche Totti gli invia un messaggio
00:03:06 min
| 10 mesi fa
ritiro padelritiro padel
padel
Padel, Belasteguin in lacrime dopo ultimo match in carriera
00:02:09 min
| 10 mesi fa
ERROR! SN186145ERROR! SN186145
padel
Italy Major Premier Padel, a Roma e su Sky dal 17 giugno
00:00:51 min
| 1 anno fa
LEBRON GALAN ULTIMO PUNTOLEBRON GALAN ULTIMO PUNTO
padel
L'ultimo punto di Lebron e Galan: la coppia si separa
00:01:06 min
| 1 anno fa
LEBRON GALAN FINE ERALEBRON GALAN FINE ERA
padel
Lebron e Galan per l'ultima volta insieme: finisce un'era
00:01:46 min
| 1 anno fa
LEBRON MAGLIETTALEBRON MAGLIETTA
padel
Lebron continua la polemica: mostra la maglia a Yanguas
00:01:53 min
| 1 anno fa
