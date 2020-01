Tranquillo e il concetto di leadership: l'esempio di Jordan

La solitudine del leader, sempre duro. Comunque questo è stato Kobe Bryant nel bene e nel male, è stato leader positivo in moltissime occasioni, leader negativo per quello che raccontano alcuni dei follower che ho avuto modo di consultare in altre occasioni. Non c'è assolutamente un continuum se io sono sempre una cosa. Questo secondo me è un principio che metto sul tavolo. Non posso essere sempre un leader positivo. Sarò a volte molto positivo, a volte molto negativo. Quindi parto da uno status di leader e all'interno di questo status, esercito leadership, non sempre efficace, non sempre positivo. Perché, e questa è una cosa che mi piace condividere con voi a casa, ne abbiamo parlato molto in riunione con Paolo e con Flavio, esistono situazioni nelle quali magari il manuale, non delle giovani marmotte, ma della pallacanestro, può suggerire un certo tipo di conclusione e che invece il leader interpreta in una maniera diversa proprio perché il leader ha un occhio magari più attento su determinate situazioni. Non tutti i tiri sono uguali. Non tutti i compagni hanno la stessa tenuta mentale. Quando parliamo di Jordan, spesso ci viene in mente Michael Jordan, di Kobe spesso ci viene in mente Jordan giusto? Sono identici, uno è cresciuto assolutamente imitando come Alighiero Noschese, a quel livello inarrivabile l'altro e Michael Jordan, nell'immaginario di tutti è leader, perché nel '97 vince la finale NBA, raddoppiato dagli Utah Jazz, passando la palla a Steve Kerr, giocatore che nel time out aveva detto "se raddoppiano. Io ci sono". Lui si fida di Steve Kerr e quindi segna. Quindi è il leader altruista che delega. Utilizzo parole proprio della letteratura '97. In realtà, mentre vediamo come spezzi il raddoppio avrebbe potuto benissimo tirare e invece si fida di Kerr e Kerr segna. Nel '98, Utah non raddoppia e il canestro, direi che se lo ricordano tutti, quello del '98, Utah non raddoppia più e Jordan è leader, tenendo la palla, mettendo a sedere anche con un po' di malizia Brayn Russell e segnando. Secondo me qui nell'immaginario è quello che fa sempre la cosa giusta, all'ultimo tiro. E invece, secondo me, è quello che dice "come arrivo meglio al risultato? Passandomela", perché ha raddoppiato passandola a uno che è Steve Kerr e che so, tra virgolette, molto tra virgolette, segnerà e qui, invece, tenendomela, perché è la cosa migliore. La cosa migliore rispetto ai risultati, più dell'ispirazione, secondo me. Non che l'ispirazione non conti e questo è stato duro quanto Kobe. Steve Kerr è uno che lo ha preso a pugni e siccome ha fatto a pugni con Jordan, secondo me si è fidato.