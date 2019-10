Sky Sport Room: gli Stati Uniti visti da Buffa&Tranquillo

Secondo me gli Stati Uniti vanno interpretati nella loro interezza ovverosia la Costituzione americana è la più longeva della storia dell'umanità e negli Stati Uniti è successo tutto e il contrario di tutto, e succede tutto e il contrario di tutto. Gli Stati Uniti sono quelli di Sacco e Vanzetti e contemporaneamente di alcuni principi che si sono diffusi per il mondo che hanno un'idea dello Stato di diritto che non c'è da nessun'altra parte, tranne in Inghilterra, che però è molto formativa agli Stati Uniti. Sono un Paese dove il senatore McCarthy ha mandato in galera della gente per le idee politiche, l'opposto su cui è stata fondata la nazione, e poi si sono pentiti. E' un Paese dove la CIA e l'FBI hanno spiato i loro Presidenti e vediamo nelle serie televisive che non sono cosi inverosimili, sono molto probabili le serie televisive, che hanno sostituito i film e i libri per cercare di spiegare cosa succede realmente dietro le quinte. O li ami o li odi, o tutte e due le cose.