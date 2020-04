X Factor: Skin e aspiranti concorrenti cantano "Bella Ciao"

X Factor ha fatto incontrare l’energia di Skin, ex giudice del talent di Sky prodotto da Fremantle e quella di alcuni dei partecipanti al precasting. Ne è venuta fuori un’intensa versione di “Bella Ciao”. Un modo per dire #noicisiamo, nonostante la distanza sociale imposta dall’emergenza sanitaria del coronavirus, e per ribadirlo nel giorno di festa nazionale. Le selezioni per #XF2020 restano ancora aperte: xfactor.sky.it/casting