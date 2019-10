Disastro All Blacks, "lutto nazionale" in Nuova Zelanda

L'Inghilterra è la prima finalista della Rugby World Cup 2019. Il XV di Sua Maestà ha battuto gli All Blacks campioni in carica per 19-7 nella semifinale che si è giocata a Yokohama. La Nuova Zelanda chiude così la sua imbattibilità che durava dal Mondiale 2007