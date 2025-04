Il trofeo del campionato nazionale di College Football è caduto dalle mani del vicepresidente JD Vance durante un evento sul prato sud della Casa Bianca. Al termine della cerimonia in onore dei campioni dell'Ohio State Buckeyes, Vance - ex senatore dell'Ohio e laureato dell'Ohio State - ha cercato di sollevare il trofeo, che si trovava su un tavolo sul palco. TreVeyon Henderson, running back dei Buckeyes, è intervenuto in aiuto, afferrando la parte superiore del trofeo mentre Vance ne sollevava la base che però si è staccata e il vicepresidente l'ha lasciato cadere a terra.Henderson e un altro giocatore sono riusciti a tenere la parte superiore del trofeo alto 67 cm e mezzo, realizzato in oro 24 carati, bronzo e acciaio inossidabile. La base in bronzo è alta 30 cm e insieme i pezzi pesano 22,7 kg. Dopo l'incidente, alcuni tra il pubblico sono rimasti a bocca aperta, mentre altri hanno riso o applaudito. Vance ha scherzato sull'incidente sui social media: "Non volevo che nessuno dopo l'Ohio State si riprendesse il trofeo, quindi ho deciso di romperlo". .