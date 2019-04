Asciugamano in campo, Fognini si ferma. Ma l'arbitro...

Durante uno scambio del primo set della semifinale di Montecarlo tra l'italiano e Nadal, un asciugamano è volato in campo sospinto dal vento e ha distratto Fognini che si è fermato chiedendo di ripetere il punto. L'arbitro di sedia, però, non gli ha dato retta e la reazione del ligure non si è fatta attendere