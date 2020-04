Fognini perde il punto: "Flavia, paga la bolletta internet"

Il tennista ligure perde un punto durante il match dei quarti di finale dell'Open di Madrid Virtual contro Diego Schwartzman. L'azzurro si lamenta perché il giocatore non risponde ai comandi del joypad: "Non si muove, Flavia paga la bolletta!". Risate a non finire anche da parte dell'avversario, che batte il campione di Montecarlo e lo elimina dalla corsa al Masters virtuale madrileno