Mager: "All'inizio ero nervoso, poi mi sono goduto tutto"

Gianluca Mager si qualifica per la semifinale del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro grazie al clamoroso successo 7-6, 7-5 contro il numero 4 del mondo, l'austriaco Dominic Thiem, due volte finalista al Roland Garros. Il sanremese, attualmente 128 del ranking, entra così virtualmente nella Top 100 per la prima volta in carriera. Le sue parole al termine del match