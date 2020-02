Impresa di Gianluca Mager: Thiem ko a Rio de Janeiro

Il 25enne di Sanremo si qualifica per la semifinale del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro grazie al clamoroso successo 7-6, 7-5 contro il numero 4 del mondo, l'austriaco Dominic Thiem, due volte finalista al Roland Garros. Il sanremese, attualmente 128 del ranking, entra così virtualmente nella Top 100 per la prima volta in carriera