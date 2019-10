Murray torna vincere un torneo: dopo il match le lacrime

Il britannico, che a gennaio sembrava sull'orlo del ritiro, ha conquistato ad Anversa il suo 46° torneo Atp, il primo dal marzo 2017, battendo in finale Wawrinka. Superati i guai all'anca, lo scozzese sembra pronto per tornare tra i 'Fab Four'