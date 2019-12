Sinner: "Buono il 2019, nel 2020 la posta si alza"

Testa e costanza, Jannik Sinner sa già quali sono gli ingredienti giusti per essere un vincente. Lo ritroveremo in campo nel 2020 in Australia a gennaio ed è anche stato invitato a fare da sparring nell'ATP CUP che inizia in 3 gennaio a Brisbane. Sentiamo come giudica il suo 2019 e quali sono le sue aspettative ora....