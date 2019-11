Jannik Sinner, nel nome un indizio del suo talento

Prosegue il momento magico: mentre Matteo Berrettini diventa il primo italiano a vincere una partita al Master, Jannik Sinner chiude il suo anno pazzesco giocando il Challenger di Ortisei. Il 18enne più forte del mondo colpisce per il suo modo libero di stare in campo. Come fa? Un indizio è nascosto nel nome, l’altro nel cognome