Berrettini, sconfitta con Thiem indolore per le Finals

Esce tra gli applausi Berrettini dopo la sconfitta in 3 set contro Thiem nella semifinale dell'Atp di Vienna. In ottica Finals il cammino non sembra compromesso, perché Monfils, altro concorrente per un posto per Londra, ha perso contro Schwartzman