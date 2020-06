Al via un nuovo approfondimento su Sky Sport Arena. Il primo di una serie di racconti su come gli sport si siano evoluti negli anni, spiegato dai protagonisti: per indagare come sono cambiate le tecniche sportive, le regole, gli allenamenti, i materiali, le attrezzature. Si parte con il tennis: il viaggio tra passato e futuro è affidato, tra gli altri, a Diego Nargiso. Disponibile on demand