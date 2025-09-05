Alcaraz, il warm up allo US Open prima di Djokovic

00:01:28 min
|
1 ora fa
djokovic-warm-up-alcaraz-us-opendjokovic-warm-up-alcaraz-us-open
tennis
Djokovic entra in campo per il warm up, boato del pubblico
00:00:32 min
| 15 minuti fa
DALILA ALCARAZDALILA ALCARAZ
tennis
Alcaraz-Djokovic, le ultime news verso la semifinale
00:02:22 min
| 1 ora fa
COLL AGHEMO H15COLL AGHEMO H15
tennis
Cresce attesa per semifinali US Open: le news da New York
00:02:36 min
| 3 ore fa
ERROR! SN275657ERROR! SN275657
tennis
US Open, oggi in campo per le semifinali
00:00:48 min
| 9 ore fa
CLIP TOP COLPI SEMIFINALI FEMMINILI US OPEN DAY 12_1803241CLIP TOP COLPI SEMIFINALI FEMMINILI US OPEN DAY 12_1803241
tennis
US Open, i migliori 5 colpi delle semifinali femminili
00:02:18 min
| 8 ore fa
HL SABALENKA-PEGULA SF US OPEN 250904 OK_0558643HL SABALENKA-PEGULA SF US OPEN 250904 OK_0558643
tennis
Sabalenka-Pegula: highlights US Open
00:02:38 min
| 11 ore fa
HL CASH-TRACY_GRANOLLERS-ZEBALLOS 250904_4503385HL CASH-TRACY_GRANOLLERS-ZEBALLOS 250904_4503385
tennis
Cash/Tracy-Granollers/Zeballos: highlights US Open
00:02:46 min
| 11 ore fa
HL BHAMBRI E VENUS VS SALISBURY E SKUPSKI SF US OPEN MICHELA_3328286HL BHAMBRI E VENUS VS SALISBURY E SKUPSKI SF US OPEN MICHELA_3328286
tennis
Bhambri/Venus-Salisbury/Skupski: highlights US Open
00:03:06 min
| 11 ore fa
FOGNINI ARMANIFOGNINI ARMANI
tennis
Fognini su Armani: "Onorato di aver indossato il suo nome"
00:04:01 min
| 20 ore fa
FURLAN SU MUSETTIFURLAN SU MUSETTI
tennis
Furlan: "Musetti ha il talento per essere nella top 5"
00:00:55 min
| 1 giorno fa
FURLAN SU SINNERFURLAN SU SINNER
tennis
Furlan: "Troppo Sinner per Musetti, ha dominato dall'inizio"
00:01:54 min
| 1 giorno fa
INTV MUSETTI LUNGA POST SINNER QUARTI US OPEN_4930907INTV MUSETTI LUNGA POST SINNER QUARTI US OPEN_4930907
tennis
Musetti: "Questa sconfitta mi aiuterà a crescere"
00:01:51 min
| 1 giorno fa
