Alcaraz: "Sinner per ora è il più forte su ogni superficie"

Ancora Sinner-Alcaraz, ancora una finale: la quarta del 2025 (dopo Roma, Roland Garros e Wimbledon) e la quattordicesima in carriera. Stavolta si gioca sul cemento di Cincinnati: Sinner difende il titolo, Alcaraz cerca riscatto dopo l'uscita ai sedicesimi nel 2024 e punta ad avvicinarsi al numero 1 Atp, anche se l'azzurro resterà comunque in vetta. "Sinner ha vinto l'ultima finale, io le prime due. Sarà una grande sfida. Jannik è il miglior giocatore al mondo sul cemento, forse su ogni superficie. Devo analizzare cosa ho sbagliato a Wimbledon e fare meglio", ha detto lo spagnolo in conferenza.