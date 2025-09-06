US Open, la vigilia di Alcaraz verso la finale

00:01:15 min
|
37 minuti fa
HL FDM US OPEN GRANOLLERS_ZEBALLOS-SALISBURY_SKUPSKI_2709972HL FDM US OPEN GRANOLLERS_ZEBALLOS-SALISBURY_SKUPSKI_2709972
tennis
Granollers/Zeballos-Salisbury/Skupski: highlights US Open
00:02:32 min
| 1 ora fa
CLIP SINNER ALCARAZ OLLYCLIP SINNER ALCARAZ OLLY
tennis
Sinner-Alcaraz, la finale degli US Open sulle note di Olly
00:01:29 min
| 2 ore fa
ALLENAMENTO SINNERALLENAMENTO SINNER
tennis
Sinner, il riscaldamento alla vigilia della finale
00:02:48 min
| 2 ore fa
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ 6 SETTEMBRE US OPEN_3648021MCH ALLENAMENTO ALCARAZ 6 SETTEMBRE US OPEN_3648021
tennis
Alcaraz, l'allenamento verso la finale degli US Open
00:01:03 min
| 3 ore fa
MCH ARRIVO ALCARAZ US OPEN 6 SETTEMBRE_1249786MCH ARRIVO ALCARAZ US OPEN 6 SETTEMBRE_1249786
tennis
US Open, l'arrivo di Alcaraz alla vigilia della finale
00:00:36 min
| 3 ore fa
INTV ALCARAZ PRE FINALE US OPEN_4403705INTV ALCARAZ PRE FINALE US OPEN_4403705
tennis
Alcaraz: "Sinner? Orgoglioso del nostro rapporto"
00:01:18 min
| 3 ore fa
COLL US OPEN H17COLL US OPEN H17
tennis
Vigilia Sinner-Alcaraz: le ultime news da New York
00:02:39 min
| 5 ore fa
INTV BUONFIGLIO SU SINNER E GATTUSO_3148747INTV BUONFIGLIO SU SINNER E GATTUSO_3148747
tennis
Buonfiglio: "Sinner è un modello, Gattuso era il mio mito"
00:00:51 min
| 50 minuti fa
CONF SINNER POST AUGER SU ALCARAZ LUNGA SN275976_1651035CONF SINNER POST AUGER SU ALCARAZ LUNGA SN275976_1651035
tennis
Sinner: "Alcaraz in questo momento è il migliore"
00:02:28 min
| 2 ore fa
ASCIUGAMANI SINNERASCIUGAMANI SINNER
tennis
Sinner e gli asciugamani agli US Open: cos'è successo. VIDEO
00:00:59 min
| 10 ore fa
CONF SINNER SU RAPPORTO CON COACH IN CAMPO POST SEMI US OPEN SN275978_4154317CONF SINNER SU RAPPORTO CON COACH IN CAMPO POST SEMI US OPEN SN275978_4154317
tennis
Sinner: "Nel tennis il giocatore trova la soluzione"
00:01:10 min
| 7 ore fa
CONF ALCARAZ SU CONSIGLI DI FEDERER_3448121CONF ALCARAZ SU CONSIGLI DI FEDERER_3448121
tennis
Alcaraz e i consigli di Federer: "Mi ha detto..."
00:01:10 min
| 2 ore fa
