Sport
Tennis
Sinner, allenamento a Pechino verso l'esordio
00:01:08 min
|
1 ora fa
Jannik Sinner si allena alla vigilia dell'esordio a Pechino contro Cilic.
tennis
Sinner: "Sto lavorando tanto sul servizio, posso migliorare"
00:01:11 min
| 2 ore fa
tennis
Sinner: "Pechino è un torneo importante, non vedo l'ora"
00:00:54 min
| 2 ore fa
tennis
Alcaraz: "Sinner mi costringe a migliorare sempre"
00:01:01 min
| 7 ore fa
tennis
Bronzetti-Rakhimova: highlights Wta Pechino
00:02:03 min
| 8 ore fa
tennis
Berrettini-Munar: highlights Atp Tokyo
00:02:06 min
| 10 ore fa
tennis
Musetti-Tabilo: highlights Atp Chengdu
00:02:50 min
| 1 giorno fa
tennis
Musetti amaro: "E' dura, non era la mia serata"
00:01:58 min
| 1 giorno fa
tennis
Bublik-Royer: highlights Atp Hangzhou
00:02:57 min
| 1 giorno fa
tennis
Imprevisto per Tabilo: squilla il telefono durante la finale
00:00:30 min
| 1 giorno fa
tennis
Salvataggio e passante: che giocata di Musetti
00:00:32 min
| 1 giorno fa
tennis
Atp Pechino, al 1° turno sarà Sinner-Cilic
00:02:21 min
| 1 giorno fa
tennis
ATP Tokyo e Pechino: i tornei live su Sky
00:00:35 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
La precisione fa la differenza: Internazionali d'Italia 2025
12 video
|
Tennis
Sinner, tutti i video
50+ video
|
Tennis
Happy moments Atp Finals
6 video
|
Tennis
