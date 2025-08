Daniil Medvedev, anche quando perde, trova sempre un modo per far parlare di sé. Il russo sta attraversando un momento decisamente complicato, ma il suo talento per lo spettacolo resta intatto. Durante il match di terzo turno al Masters 1000 di Toronto, poi perso contro l'australiano Popyrin, Medvedev ha deciso di "lisciare" volutamente una pallina, lasciandola cadere con nonchalance oltre la linea di fondo. Un gesto ironico, teatrale... Tutto in perfetto stile Medvedev.