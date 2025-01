Jannik Sinner batte Ben Shelton e conquista la terza finale Slam in carriera. L'azzurro soffre un set, chiuso al tie-break dopo aver annullato due set point, poi cambia marcia e chiude con un doppio 6-2. Il n. 1 al mondo sfiderà per il titolo Sascha Zverev: appuntamento domenica alle 9.30 in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW.