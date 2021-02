Primo turno all'Australian Open. Vittoria in rimonta per Sara Errani, che ha battuto la cinese Wang, testa di serie numero 30. E' finita 2-6 6-4 6-4. Decisivo il terzo parziale in cui l'azzurra si è trovata sotto 1-4. Ha ripreso l'avversaria, che sul 4-4 non ha sfruttato 5 palle break, ed è stata poi punita dalla Errani che le ha strappato il servizio chiudendo il match e qualificandosi al secondo turno. Per lei ci sarà la sfida con Venus Williams .